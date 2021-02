New York, Boston en andere grote steden aan de oostkust van de Verenigde Staten bereiden zich voor op een grote sneeuwstorm die maandag wordt verwacht. Meteorologen voorspellen dat er binnen een etmaal meer dan 50 centimeter sneeuw in de straten van de 'Big Apple' zal liggen.

De verwachting is dat het extreme weer New York tijdelijk zal lamleggen. Burgemeester Bill de Blasio heeft uit voorzorg besloten alle scholen maandag gesloten te houden. Ook de vaccinatielocaties in de stad zijn maandag voor de zekerheid niet toegankelijk.

"Het wordt gevaarlijk en heel lastig om je door de stad te bewegen", waarschuwt De Blasio. "We willen niet dat onze ouderen het risico lopen dat zij vast komen te zitten in een storm als deze."

De storm zal de grote delen van de Amerikaanse oostkust treffen, waaronder staten als Pennsylvania en New Jersey en de regio New England. Volgens meteorologisch instituut National Weather Service gaat het om een langdurige storm. Voor inwoners van staten langs de oostkust geldt maandag het advies om alle niet-noodzakelijke reizen uit te stellen.