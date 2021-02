Donald Trump heeft daags na het abrupte afscheid van vijf advocaten een nieuwe verdediging aangesteld voor de afzettingsrechtszaak die volgende week begint in de Amerikaanse Senaat. Advocaten David Schoen en Bruce L. Castor zullen de voormalige Amerikaanse president bijstaan.

Hun voorgangers, Butch Bowers en Deborah Barberi, zouden zijn opgestapt omdat het tweetal botste met Trump over de te voeren strategie. Later zou het gehele team van vijf advocaten zijn opgestapt om diezelfde reden, berichtte CNN.

De oud-president wil zijn ongefundeerde claim van verkiezingsfraude tot voornaamste steunpilaar van zijn verdediging maken. Trump claimt dat hij daardoor vorig jaar de verkiezingen verloor van zittend president Joe Biden.

Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van impeachment gebracht wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool van 6 januari hebben uitgelokt met een toespraak.

Het is de tweede keer dat een afzettingsrechtszaak tegen Trump is aangespannen. Dat is een unicum in de Amerikaanse geschiedenis: nog niet eerder werd een president twee keer in staat van impeachment gesteld.

Om een president af te zetten zijn er 67 stemmen in de Senaat nodig, oftewel een tweederdemeerderheid. De Democraten hebben een minieme meerderheid in de Senaat en zullen meerdere Republikeinen moeten overtuigen om tegen de partij te stemmen.