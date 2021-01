De Russische politie heeft zondag in het hele land enkele duizenden demonstranten gearresteerd. Zij zijn voor de tweede week op rij de straat op gegaan om de vrijlating van oppositieleider Alexei Navalny te eisen. Volgens de Russische regering zijn de betogingen illegaal.

Een van de arrestanten is Navalny's vrouw Yulia. Ze werd een week eerder ook al gearresteerd. Protestmonitorgroep OVD-Info meldt dat in totaal 2.291 mensen zijn opgepakt, onder wie 520 betogers in Moskou. Daar staat de oproerpolitie klaar om betogers de weg te versperren als ze naar het kantoor van veiligheidsdienst FSB willen trekken.

De politie heeft in de hoofdstad ook meerdere metrostations laten afsluiten. In de miljoenenstad Sint-Petersburg zou eveneens een groot deel van het centrum zijn afgesloten.

De eerste confrontaties tussen politie en betogers werden gemeld in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. "Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden", zei een 25-jarige student.

Op videobeelden is te zien dat betogers elkaars handen vasthouden en "Poetin is een dief" scanderen op de Amoerbaai, waar het 13 graden vroor. In de Siberische stad Tomsk verzamelden aanhangers van de oppositie zich bij een concerthal. Ze hadden Russische vlaggen meegenomen en riepen "laat hem gaan".

Ook in Jakoetsk trotseerden betogers ijzige temperaturen. Het was daar 42 graden onder nul toen zich daar tientallen mensen verzamelden. "Dit is de eerste keer dat ik naar een protest ben gekomen", zei een demonstrant die zich Ivan noemde. "Ik heb gewoon genoeg van de totale wetteloosheid van de autoriteiten."

Navalny werd opgepakt na terugkeer in Rusland

Afgelopen weekend deden tienduizenden Russen al mee aan protesten voor de vrijlating van de bekende tegenstander van president Vladimir Poetin. Toen arresteerde de politie duizenden mensen.

Inmiddels hebben belangrijke bondgenoten van de Kremlin-criticus huisarrest opgelegd gekregen. Een Russische rechter oordeelde vorige week dat ook Navalny voorlopig blijft vastzitten.

De autoriteiten arresteerden Navalny op een vliegveld in Moskou toen hij deze maand terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een medische behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif.

De Russische autoriteiten verwijten de politicus dat hij zich in die periode niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf die hem was opgelegd.