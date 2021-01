Ten minste tien mensen zijn vrijdag omgekomen door een ernstig busongeluk in Cuba. Ongeveer 25 anderen raakten gewond, drie van hen verkeren in kritieke toestand.

De bestuurder verloor de controle over het voertuig in de buurt van het dorp Guiñes in de provincie Mayabeque en de bus kantelde, maakten de autoriteiten zaterdag, lokale tijd, bekend.

"We betreuren het verlies van waardevolle mensenlevens. Onze condoleances gaan uit naar familieleden en vrienden", schreef de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel op Twitter.

In de bus, die was gehuurd door het ministerie van Onderwijs, zaten leraren die op reis waren van de hoofdstad Havana naar de provincie Granma. De docenten keerden terug naar hun thuisregio omdat hun onderkomens in de hoofdstad tijdelijk dienen als quarantaineplekken voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, aldus de autoriteiten.