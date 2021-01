Brian Sicknick, de 42-jarige Amerikaanse agent die overleed bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari, zal op 2 februari voor twee dagen worden opgebaard in datzelfde gebouw om hem de laatste eer te bewijzen. Het Amerikaanse parlement keurde een resolutie daartoe vrijdag goed.

Die eer is normaal gesproken alleen weggelegd voor invloedrijke politici, militairen en (oud-)presidenten. De laatste keer dat Capitool-agenten werden opgebaard in het parlementsgebouw was in 1998. De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg werd in september herdacht in het Capitool.

Sicknick raakte op 6 januari gewond toen honderden Trump-supporters het parlementsgebouw in Washington bestormden, uit onvrede over de verkiezingsuitslag. Hij stierf een dag later aan zijn verwondingen.

Een precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, alleen dat hij stierf tijdens zijn werkzaamheden om het parlementsgebouw te verdedigen. Volgens The New York Times werd hij geslagen met een brandblusser toen bestormers het parlement in waren gebroken. Die berichten zijn niet bevestigd.

Volgens het parlement zijn er dankzij de heldhaftigheid van Sicknick levens gered en is de Amerikaanse democratie verdedigd. Het lichaam van de agent zal voor twee dagen opgebaard liggen in het Capitool, zodat leden van het Amerikaanse Congres en agenten van de Capitool-politie hun laatste eer kunnen bewijzen.

Op 6 januari overleden naast Sicknick ook nog vier bestormers van het Capitool. De rellen in Washington hebben geleid tot de tweede impeachmentprocedure tegen de inmiddels vertrokken president Trump.