In Polen is vrijdagavond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de nieuwe abortuswet, die woensdag officieel inging. Duizenden mensen gingen in hoofdstad Warschau en tal van andere steden de kou op, ondanks dat de coronaregels grote bijeenkomsten verbieden.

De protesten laaiden woensdag op. Toen werd het vonnis van het Constitutionele Hof van kracht waardoor abortus niet langer is toegestaan bij ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. De behandeling is alleen nog toegestaan als de geboorte de moeder in gevaar brengt of de zwangerschap een gevolg is van incest of verkrachting.

De woede is gericht op de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die veel steun heeft onder katholieke gelovigen op het platteland. Betogers droegen borden met teksten als "Mijn lichaam, mijn keuze", "De revolutie heeft een baarmoeder" en "Jullie hebben bloed aan jullie handen".

De politie in Warschau probeerde de betogers te verspreiden. De leider van de grootste vrouwenbeweging achter de protesten, Marta Lempart, kreeg volgens lokale media pepperspray in haar gezicht.

Abortus is een omstreden politiek thema sinds PiS in 2015 de verkiezingen won. Duda beloofde zijn achterban een terugkeer naar een traditionele maatschappij en is fel tegenstander van abortus. De wetswijziging leidde vorig jaar al tot de grootste demonstraties in decennia in het overwegend rooms-katholieke land.