Een rechtbank in Rusland heeft het beroep van Alexei Navalny donderdag afgewezen. De Russische oppositieleider is eerder deze maand vastgezet en wilde er met de gang naar de rechter voor zorgen dat hij weer op vrije voeten zou komen.

De Russische autoriteiten verwijten Navalny dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Navalny herstelde vorig jaar namelijk in Duitsland nadat hij vergiftigd was met novichok. Het Russische ministerie van Justitie stelt dat de Kremlin-criticus daarmee de aan een eerdere veroordeling verbonden meldingsplicht ontdook. Onderzoekers van Bellingcat brengen overigens de Russische geheime dienst FSB in verband met de vergiftiging.

De oppositieleider klaagde tijdens de beroepszaak dat hij maar beperkt contact mocht hebben met zijn advocaat. Hij zou sinds zijn aanhouding niet de mogelijkheid hebben gekregen om onder vier ogen te spreken met de jurist. Hierop stond de rechter toe dat de twee elkaar vijf minuten via een videoverbinding konden spreken.

De afgelopen dagen zijn talloze bondgenoten van Navalny opgepakt, onder wie de bekende activist Lyubov Sobol, de vaste dokter van Navalny en de broer van de politicus, Oleg. De autoriteiten zouden stellen dat coronaregels zijn overtreden tijdens de recente massaprotesten.

Daarnaast zou ook een onderzoek zijn ingesteld naar oppositielid Leonid Volkov, omdat hij minderjarigen zou hebben aangemoedigd tot deelname aan illegale straatprotesten.