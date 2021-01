Een Pakistaans gerechtshof heeft donderdag besloten dat Ahmed Omar Saeed Sheikh, de man die betrokken was bij de moord op journalist Daniel Pearl, vrijgelaten moet worden. In 2002 kreeg hij nog de doodstraf opgelegd omdat hij als hoofdverantwoordelijke werd gezien.

Twee rechters van het hof waren voor de vrijlating, eentje was ertegen. Naast Seikh worden nog drie andere veroordeelden in de zaak vrijgelaten.

Een Pakistaanse rechtbank oordeelde eerder al dat Sheikh toch niet de hoofdverantwoordelijke was. Zijn doodstraf werd vorig jaar april omgezet in zeven jaar cel. Hij zat op dat moment al achttien jaar vast, maar omdat de ouders van Pearl en de Pakistaanse regering in beroep gingen, werd hij alsnog vastgehouden. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

De rechters zetten vraagtekens bij de veroordeling, die op vals bewijs gebaseerd zou zijn. De Amerikaanse journalist Pearl, die voor The Wall Street Journal werkte, werd in 2002 ontvoerd in de stad Karachi. Hij was in Pakistan om verslag uit te brengen over buurland Afghanistan na de val van het Taliban-regime.

Een aantal dagen later dook een video op waarin te zien was hoe Pearl onthoofd werd.