In zeker 47 steden in Polen zijn mensen woensdagavond de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe abortuswet, die woensdag officieel is ingegaan. De strengere regels rondom abortus zouden eigenlijk vorig jaar al gaan gelden, maar werden uitgesteld na hevige demonstraties.

Het Poolse constitutionele hof besloot in oktober dat abortus ook niet langer is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij een ongeboren kind. Abortus is alleen nog mogelijk als het leven van een vrouw in gevaar is, of in het geval van verkrachting of incest.

In ten minste 47 steden werd woensdagavond gedemonstreerd, schrijft de Poolse site PolsatNews. In hoofdstad Warschau verzamelden honderden mensen zich bij het constitutioneel hof. Daarna liepen ze door naar het partijkantoor van de conservatieve regeringspartij PiS.

Sommige betogers droegen groene bandana's, als een verwijzing naar de proabortusdemonstraties in Argentinië. Ook droegen ze regenboogvlaggen en bliksemschichten, het symbool van de Poolse vrouwenrechtenbeweging. De burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, die vorig jaar nog nipt de presidentsverkiezingen verloor van Andrzej Duda, zei via Twitter "solidair" te zijn met de vrouwen en de demonstranten.

Mensen gingen ook de straat op in Lodz, Wroclaw, Poznań, Krakau, Katowice en Bydgoszcz. Voor donderdag zijn opnieuw grote demonstraties aangekondigd.

Abortus is een omstreden politiek thema sinds PiS in 2015 de verkiezingen won. Duda beloofde zijn achterban een terugkeer naar een traditionele maatschappij en is fel tegenstander van abortus. De wetswijziging leidde vorig jaar al tot de grootste demonstraties in decennia in het overwegend rooms-katholieke land.