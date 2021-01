Het hoofd van de politie van het Capitool, Yogananda Pittman, heeft dinsdag haar excuses aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt tijdens de bestorming van het Congresgebouw. Dat deed Pittman in gesprek met Amerikaanse politici, meldt The New York Times. "We hebben zowel onze standaarden als die van jullie niet nageleefd."

Agenten waren volgens Pittman niet voorbereid en onderbemand. Er zouden twaalfhonderd agenten aanwezig zijn geweest, tegenover ongeveer tienduizend relschoppers. De politiechef gaf toe dat aangeboden hulp van de Nationale Garde daags voor het protest was afgeslagen. Toen Trump-aanhangers op 6 januari het gebouw bezetten, werd de hulp alsnog aangevraagd.

Het hoofd van de Capitool-politie zegt dat veel agenten posttraumatische stoornissen hebben opgelopen bij de "terroristische aanslag", terwijl meerdere agenten tijdens de bestorming besmet raakten met het coronavirus.

Drie prominenten binnen de Capitool-politie zouden inmiddels zijn opgestapt na het debacle, schrijft Politico. Eén van hen was Pittmans voorganger Steven Sund, die een geheel andere verklaring gaf voor het uitblijven van hulp van de Nationale Garde. Sund liet eerder weten dat zowel het Huis als de Senaat hulpverzoeken had afgewezen. Andere functionarissen hadden die beweringen al ontkracht.

'We wisten dat deze protesten in geweld konden uitmonden'

Volgens Pittman wist de Capitool-politie dat de protesten in geweld konden uitmonden en dat het Capitool daarbij een doelwit kon worden. "We wisten ook dat aanwezigen wapens konden dragen", aldus Pittman. "We hebben niet genoeg gedaan om ons daarop voor te bereiden."

Bij de bestorming van het Capitool op 6 januari kwamen vijf personen om het leven, onder wie een agent. Na de ongeregeldheden barstte een storm van kritiek los op het functioneren van Amerikaanse autoriteiten, omdat Trump-aanhangers met gemak het gebouw in konden nemen en pas uren later werden verdreven.

Politici in de Verenigde Staten zijn blij met de verklaring, maar benadrukken dat enkele belangrijke vragen nog niet zijn beantwoord. Vooral op de vraag waarom er niet eerder aan de bel is getrokken, moet nog een antwoord komen.