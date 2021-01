Duizenden Indiase boeren die tegen een nieuwe landbouwwet protesteren, zijn dinsdag door de barricades van de politie heen gebroken en hebben het historische Rode Fort in New Delhi bereikt. De politie probeerde de demonstranten te stoppen met traangas. Bij de protesten is zeker één dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt.

De boeren zijn te voet en met tractoren aanwezig bij de bijeenkomst die plaatsvindt op de Indiase Dag van de Republiek. Veel demonstranten zijn losgebroken van de geplande route en zijn in conflict geraakt met de politie.

De boeren kamperen uit protest tegen de landbouwwet al bijna twee maanden aan de randen van de hoofdstad New Delhi. De nieuwe wet moet een vrijemarktsysteem mogelijk maken, maar leidt er ook toe dat boeren de minimumprijsgarantie van de overheid verliezen.

Na negen rondes van gesprekken tussen de vakbonden en de regering is het niet gelukt de protesten te stoppen. Leiders van de boeren hebben het aanbod van de regering om de invoering van de nieuwe landbouwwet achttien maanden uit te stellen afgeslagen en vragen om intrekking van de wet.

Volgens de nieuwe landbouwwet moeten de gereguleerde handelsmarkten waarop de boeren nu hun producten verkopen, worden ontmanteld. Boeren gaan hun producten dan direct aan de afnemers verkopen.

Volgens de regering van premier Narendra Modi profiteren de boeren van het nieuwe landbouwsysteem, doordat ze straks zelf kunnen onderhandelen over de prijzen. Nu worden producten verkocht volgens afgesproken prijzen.

De boeren vrezen echter dat ze door de nieuwe wet worden overgeleverd aan multinationals. Daardoor zouden vooral kleine boeren het onderspit delven. Bijna de helft van de Indiase populatie werkt in de landbouw.