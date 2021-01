De officiële aanklacht tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is maandag (lokale tijd) door het Huis van Afgevaardigden aan de Senaat overhandigd. Daarmee is de politieke rechtszaak tegen Trump van start gegaan, al volgen de hoorzittingen pas over twee weken. Joe Biden liet maandag bij CNN weten dat hij niet verwacht dat de Senaat tot een veroordeling zal overgaan.

Volgens Biden zal er onder de Republikeinse senatoren onvoldoende steun voor een impeachment zijn. Het is de tweede afzettingsprocedure tegen Trump. Met een veroordeling kan hij zich in de toekomst niet verkiesbaar stellen.

De huidige Amerikaanse president Biden heeft eerder al gezegd zich niet te zullen bemoeien met het impeachmentproces. Hij wil zich focussen op de aanpak van de coronapandemie en het economische herstel in de VS.

Maandag bezorgden negen impeachmentmanagers - leden van het Huis van Afgevaardigden - de aanklacht persoonlijk bij de Senaat. Jamie Raskin, het hoofd van het impeachmentteam, las de aanklacht hardop voor in de Senaat.

Trump wordt vervolgd wegens het ophitsen van zijn aanhangers bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Voor een veroordeling moet een tweederdemeerderheid van de Senaat de aanklacht (aanzetten tot een opstand) gegrond achten. Hiervoor is, naast de steun van vijftig Democratische senatoren, de steun van zeventien Republikeinse senatoren nodig. De Democraten willen ervoor zorgen dat Trump zich nooit meer verkiesbaar kan stellen voor het presidentschap.

Vrijdag leek het erop dat de daadwerkelijke hoorzittingen ook al deze week zouden plaatsvinden. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, liet toen echter weten die met twee weken te verplaatsen. Hierdoor kan de Senaat eerst stemmen over kabinetsbenoemingen van Biden. Ook kwam hij de Republikeinen tegemoet; die stelden dat het verdedigingsteam van Trump meer tijd moet krijgen om zich voor te bereiden.

300 Hoe Trump als president van rel naar rel ging

Tweede impeachmentprocedure tegen Trump

Het is de eerste keer dat een al vertrokken president onderwerp is van een impeachmentprocedure, een politieke rechtszaak. Voor Trump is het bovendien de tweede keer.

Een jaar geleden werd er ook een impeachmentprocedure tegen hem opgestart, nadat hij Oekraïne onder druk zette en erop aandrong dat het land zich in het Amerikaanse verkiezingsproces zou mengen. Trump werd toen vrijgesproken in de Senaat, waar de Republikeinen toen nog de meerderheid hadden. Mitt Romney, oud-presidentskandidaat en senator namens de staat Utah, was de enige Republikein die vóór stemde.

Maandag werd bekend dat niet opperrechter John Roberts, die de leiding had over het eerste impeachmentproces tegen Trump, maar de Democratische senator Patrick Leahy het proces zal voorzitten. Leahy is als oudste senator van de grootste partij de waarnemend voorzitter van de Senaat.