De Italiaanse premier Giuseppe Conte gaat dinsdag zijn ontslag indienen, meldt persbureau Reuters. Conte wil naar verwachting een nieuwe coalitie smeden met een absolute meerderheid in het Italiaanse parlement. Die verloor Conte vorige week toen een kleinere partij de samenwerking beëindigde.

De zogeheten Italia Viva-partij zou uit onvrede over het coronabeleid uit de coalitie zijn gestapt. Ook de slechte economische staat van het land zou een doorn in het oog zijn geweest van de partij van Matteo Renzi, de voormalige premier van Italië.

Conte roept zijn kabinet naar verwachting dinsdag bijeen om ministers te informeren over zijn beslissing, melden woordvoerders van de premier. Het betekent niet dat automatisch nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. President Sergio Mattarella kan Conte ook de kans bieden om een nieuwe coalitie te smeden. Daarnaast kan de president aansturen op een regering van nationale eenheid.

Het wegvallen van Conte's meerderheid in het Italiaanse parlement werd door Italiaanse media vorige week al omschreven als "een crisis". De oppositie kan dan immers besluitvorming tegenhouden of vertragen, hetgeen onwenselijk is tijdens een pandemie.

De beslissing van Renzi om de stekker uit de coalitie te trekken kwam niet uit de lucht vallen. De voormalige premier botste regelmatig met Conte over hoe de miljarden euro's uit Europese steunpakketten besteed moesten worden. De Italia Viva-partij wil meer geld zien voor de gezondheidszorg, cultuur en infrastructuur.