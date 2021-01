De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een wet van zijn voorganger Donald Trump, waardoor het voor transgenders vrijwel onmogelijk werd om in het leger te gaan, teruggedraaid. Transgenders moesten over een periode van drie jaar "stabiliteit" tonen in rollen die voor hun biologische geslacht zijn weggelegd, en mochten hun lichaam niet veranderen naar het geslacht waarmee zij zichzelf identificeren.

Transgenders die al in het leger zaten, werden sterk beperkt in hun takenpakket. De wet trof alle transmannen en -vrouwen die hormoonbehandelingen of een operatie voor geslachtsverandering ondergingen.

Trump draaide met zijn beslissing de wet van zijn voorganger Barack Obama terug. Die besliste dat transgenders zich in het Amerikaanse leger mochten uiten en medische zorg konden krijgen. Biden was toentertijd vicepresident.

"President Biden gelooft dat diversiteit de kracht is van de Verenigde Staten en vindt daarom dat transgenders niet geweerd moeten worden", schrijft het Witte Huis in een verklaring. "Het is beter voor het leger en ons land om alle beschikbare Amerikanen toe te staan. Een inclusief leger is een effectief leger."

Het terugdraaien van de wet kwam voormalig president Trump op veel kritiek te staan. De wet werd medio 2019 pas ingevoerd, jaren nadat Trump de ban al had aangevraagd. Een reeks rechtszaken stond enige tijd in de weg van de wetswijziging.

Het is gebruikelijk voor Amerikaanse presidenten om direct aan het begin van een termijn meerdere beslissingen van hun voorganger terug te draaien. Zo wil Biden het klimaatakkoord van Parijs, waar de VS onder leiding van Trump uitstapte, opnieuw honoreren. Ook wil hij de immigratiewet drastisch aanpassen en de bestrijding van het coronavirus intensiveren.