Een Australische man is zondag gevonden nadat hij achttien dagen verdwaald was in de wildernis, meldt de lokale politie maandag in gesprek met ABC News. De 58-jarige man raakte verdwaald toen hij een file probeerde te mijden.

Robert Weber verklaarde tegenover de Australische politie dat hij op de avond van 6 januari onderweg naar huis vaststond in de file. Hij wilde via een berg een kortere route nemen.

Nadat Weber de berg afreed, raakte hij verdwaald in het bushgebied. Achttien dagen lang hebben Weber en zijn hond moeten overleven op paddenstoelen en ongefilterd water uit de rivier. Uiteindelijk viel hij flauw, zo laat hij weten aan lokale media.

De politie was een week lang op zoek naar Weber en doorzocht de verlaten ruige bushgebieden. Na een week staakten de agenten de zoektocht.

Weber werd zondagochtend na 2,5 week gevonden door een plaatselijke landeigenaar en moet enkele dagen revalideren in een ziekenhuis.