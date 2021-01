De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag voor het eerst gereageerd op de golf van protesten tegen de gevangenschap van oppositieleider Alexei Navalny op zaterdag. Poetin noemt de demonstraties "illegaal" en "gevaarlijk".

Het Russisch staatshoofd deed die uitspraken in een vraaggesprek met studenten.

In de Russische hoofdstad Moskou kwamen zaterdag volgens een schatting door verslaggevers van persbureau Reuters zo'n 40.000 demonstranten samen, waarmee het een van de grootste verboden betogingen van de afgelopen jaren was.

Ook op tientallen andere plekken in het land werd gedemonstreerd, ondanks de extreme kou. De autoriteiten grepen hard in: zo'n drieduizend betogers werden opgepakt.

Bondgenoten van oppositieleider en Kremlin-criticus Navalny hebben maandag opgeroepen tot nieuwe demonstraties om zijn vrijlating te eisen. Navalny werd eerder in januari opgepakt, nadat hij na een afwezigheid van maanden terugkeerde in Rusland.

De oppositieleider werd in augustus vorig jaar vergiftigd met het zenuwgif novichok en verbleef in Duitsland voor zijn behandeling en revalidatie. Het Russische ministerie van Justitie stelt dat Navalny daarmee de meldingsplicht verbonden aan een eerdere veroordeling ontdook.

Mogelijk sancties voor arrestatiegolf

De leiders van de Europese Unie praten maandag in Brussel over nieuwe sancties tegen personen uit de kring van de regering-Poetin, als reactie op de massale arrestaties.

"De EU moet een heel duidelijke en besliste boodschap afleveren dat dit niet acceptabel is", zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis voor aanvang van de EU-top.

Er werd in Europees verband al gesproken over sancties in verband met de detentie van Navalny.