Militairen uit India en China zijn weer slaags geraakt in het grensgebied in het Himalayagebergte. Volgens media zijn aan beide zijden gewonden gevallen.

Het Indiase leger spreekt van een "kleine confrontatie". Toch staan de twee grootmachten weer op scherp in de grensregio.

De laatste confrontatie vond vorige week woensdag plaats. Dat gebeurde volgens bronnen bij Naku La in de Indiase deelstaat Sikkim. Een Chinese patrouille zou hebben geprobeerd de betwiste grens over te steken. Indiase troepen probeerden daar vervolgens een stokje voor te steken.

Volgens Indiase bronnen zijn zeker vier Indiase militairen gewond geraakt. Aan Chinese zijde komt meestal geen informatie over slachtoffers naar buiten.

Een confrontatie tussen troepen uit de Aziatische landen in september vorig jaar liep nog volledig uit de hand. Toen sneuvelden tijdens een gevecht zeker twintig Indiase militairen en een onbekend aantal Chinezen. Dat deed de spanning tussen de met kernwapens bewapende buurlanden oplopen.

Schending van overeenkomst

In een overeenkomst die na het incident in september werd gesloten, spraken beide landen af dat hun militairen zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt zouden blijven.

India en China zijn al decennia lang met elkaar in conflict over uitgestrekte, veelal onbewoonde stukken land in het berggebied. China claimt meer dan 90.000 vierkante kilometer in het oosten van het Himalayagebergte en 38.000 vierkante kilometer in het westen. India betwist dat.

China en India vochten in 1962 een grensoorlog uit en China won. De rust in het grensgebied keerde daarmee niet terug. Beide landen hebben er nog veel troepen gelegerd.