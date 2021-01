Inwoners van Portugal kiezen zondag, terwijl het land kampt met een hevige coronagolf, een nieuwe president. De verkiezingen zijn minder belangrijk dan de parlementsverkiezingen, omdat de president voornamelijk een ceremoniële rol en bijna geen politieke macht heeft. Daarnaast wordt vanwege de coronapandemie een historisch lage opkomst verwacht.

De huidige 72-jarige conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa is de favoriet, vooral onder de oudere bevolking, en wordt waarschijnlijk herkozen.

Mogelijk wordt de verkiezingsuitslag nog wel spannend, omdat aanhangers van de zittende president waarschijnlijk wegblijven bij de stembussen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus.

In Portugal is sinds 15 januari een strenge lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten als ze een geldige reden hebben, zoals een bezoek aan de dokter of boodschappen doen.

Voor de verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt. Burgers die in quarantaine zitten of vanwege gezondheidsproblemen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kunnen stemmen met behulp van vrijwilligers die hun stembiljet thuis komen ophalen.

In totaal hebben dertienduizend Portugezen een aanvraag ingediend om op deze manier hun stem te kunnen uitbrengen.

Portugal registreert nieuwe coronarecords

Portugal registreerde zaterdag een recordaantal van 15.333 nieuwe coronagevallen in een etmaal. Volgens Lissabon zijn tot dusver bijna 625.000 Portugezen besmet geraakt met het virus. Zeker 10.000 patiënten zijn inmiddels overleden aan COVID-19. Dit aantal nam zaterdag toe met 274, eveneens ongekend.

Veel ziekenhuizen zijn al overbelast vanwege de grote instroom van patiënten. Vanwege de drukte moeten patiënten soms urenlang in ambulances wachten totdat er bedden beschikbaar komen. Artsen zijn uitgeput en bang voor wat er nog gaat komen.

President in Portugal heeft voornamelijk ceremoniële rol

Rebelo de Sousa wordt uitgedaagd door zes andere presidentskandidaten. De extreemrechtse kandidaat André Ventura en de socialist Ana Gomes worden ook gezien als kanshebbers.

In Portugal wordt de president verkozen voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. De president heeft voornamelijk een ceremoniële rol en geen uitvoerende bevoegdheden, maar kan wel optreden als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.

De uitslag wordt maandagavond verwacht. Als niemand meer dan 50 procent van de stemmen haalt, volgt op 14 februari een tweede ronde. Daarin nemen de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar op.