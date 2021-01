In Nieuw-Zeeland is voor het eerst sinds 18 november een coronageval vastgesteld buiten een van de quarantainehotels, melden Nieuw-Zeelandse media zondag. De 56-jarige vrouw keerde eind vorig jaar terug na een reis naar Nederland en Spanje.

Nadat ze terug was gekeerd in Nieuw-Zeeland, is de vrouw twee weken in quarantaine gegaan. Daar testte ze twee keer negatief, waarna ze naar huis mocht. Het land verplicht reizigers in een quarantainehotel te verblijven om te voorkomen dat het virus opnieuw in het land toeslaat.

Later ontwikkelde ze alsnog symptomen en werd ze positief getest. Het ministerie van Gezondheid heeft de locaties vrijgegeven waar de vrouw is geweest voordat ze symptomen ontwikkelde. Mensen die rond specifieke tijden op een van die locaties aanwezig waren, worden opgeroepen zich te laten testen.

Zondag zijn in Nieuw-Zeeland acht terugkerende reizigers positief getest op het coronavirus. Het totale aantal actieve coronagevallen onder mensen die in isolatie zitten bedraagt nu 79.

Nieuw-Zeeland heeft vorig jaar met strenge lockdownmaatregelen de verspreiding van het virus succesvol wetenin te perken. Sinds de uitbraak zijn 'slechts' 2.276 mensen in het land positief getest en 25 mensen zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.