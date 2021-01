Chinese reddingswerkers hebben zondag de eerste elf van 22 mijnwerkers gered die al twee weken vastzitten in een goudmijn, zo melden lokale media. De mijnwerkers zitten sinds 10 januari vast doordat de uitgang van de mijn geblokkeerd raakte na een explosie.

Op beelden van de staatszender CCTV is te zien hoe de eerste mijnwerker 's ochtends uit een schacht werd getild. De man verkeert in een "zwakke fysieke conditie", aldus de zender CCTV. In de daaropvolgende uren werden tien mijnwerkers uit een ander deel van de mijn gehaald. Zij werden in groepen naar buiten gebracht.

De ontploffing die op 10 januari plaatsvond in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong bracht ernstige schade toe aan de uitgangsladder en het communicatiesysteem. Daardoor was er geen contact mogelijk met de arbeiders. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

De schacht wordt op meerdere plekken geblokkeerd door puin. Reddingswerkers zijn hier aan het boren om de weg vrij te maken. De slachtoffers zitten ongeveer 600 meter diep onder de grond. De mijnwerkers krijgen levensmiddelen aangeleverd via een klein gat dat al is geboord.

Hulpdiensten boorden vorige week zondag een gat in de mijn en hoorden "kloppende geluiden". Lokale functionarissen lieten toen weten van plan te zijn voedsel en telefoonlijnen in de in aanbouw zijnde mijn te laten zakken.

Ruim zeshonderd mensen werken mee aan de reddingsactie.