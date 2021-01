Bij protestacties op verschillende locaties in Rusland van aanhangers van Alexei Navalny zijn zaterdag 2.501 personen aangehouden, schrijft persbureau Reuters op basis van monitorgroep OVD-Info. Yulia Navalnaya, de echtgenote van Navalny, zat ook vast maar is inmiddels weer vrijgelaten.

De aanhangers van de aangehouden Russische oppositieleider eisen zijn onmiddellijke vrijlating. Bondgenoot Leonid Volkov, die zaterdag eveneens werd gearresteerd, stelt dat volgend weekend opnieuw protestacties georganiseerd worden.

Diverse landen hebben de arrestaties van betogers veroordeeld. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in een verklaring "erg bezorgd" te zijn en roept op tot de vrijlating van arrestanten. De ministeries van Litouwen, Estland en Letland sloten zich bij die verklaring aan. Het drietal landen eist ook dat sancties worden opgelegd tegen Rusland.

De detentie van Navalny staat maandag op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, maar daar worden geen besluiten verwacht.

95 Aanhangers Navalny gooien sneeuwballen naar politie tijdens protest in Moskou

Veertig agenten lichtgewond, onduidelijk hoeveel demonstranten

Correspondenten van Reuters meldden dat tienduizenden personen in Moskou demonstreerden tegen de gevangenneming van Navalny. Russische autoriteiten schatten dat het om vierduizend betogers ging. Er zouden veertig agenten lichtgewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten gewond raakten.

In Nederland demonstreerden zo'n 150 personen bij de Russische ambassade in Den Haag. Ook op het Museumplein in Amsterdam verzamelden tientallen mensen zich met borden met de tekst 'bevrijd Navalny'.

De Russische oppositieleider werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

De oppositieleider publiceerde eerder deze week een video met de titel Een paleis voor Poetin, waarin hij beweerde bewijs te hebben dat de president een enorm en met smeergeld gefinancierd landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen "onzin" en "leugens".