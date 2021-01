Op verschillende locaties in Rusland, van Sint-Petersburg tot Vladivostok, zijn aanhangers van Alexei Navalny zaterdag de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevangenneming van de Russische oppositieleider. De veiligheidsdiensten in het land hebben inmiddels honderden demonstranten opgepakt, onder wie Yulia Navalnaya, de vrouw van Navalny.

Onder de arrestanten bevond zich ook Lyubov Sobol, een bekende activist en bondgenoot van Navalny. Volgens monitorgroep OVD-Info zijn in heel Rusland inmiddels ruim duizend mensen gearresteerd.

Zeker honderd mensen in Moskou werden al voordat de demonstratie om 12.00 uur (Nederlandse tijd) daadwerkelijk begon opgepakt. Rond 14.00 uur waren zeker 40.000 demonstranten op de been, schatten correspondenten van persbureau Reuters. Het Russische ministerie houdt het op zo'n vierduizend betogers.

Elders in het land werden al meer dan tweehonderd demonstranten opgepakt. In de stad Khabarovsk, waar het door het tijdsverschil zeven uur later is dan in hoofdstad Moskou, publiceerden activisten zaterdag video's van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt.

Navalny's echtgenote Navalnaya schrijft - naar eigen zeggen vanuit een politiebusje - in een bericht op haar Instagram-account dat ze is opgepakt bij het protest in Moskou.

Navalny riep aanhangers op tot protest

Navalny riep zijn aanhangers deze week op zaterdag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Vladimir Poetin. Naar verwachting wordt op in totaal zeventig plaatsen gedemonstreerd door de oppositie.

Ook in ons land zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Russische overheid, Poetin en de gevangenneming van Navalny. Bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg in Den Haag verzamelden zich zaterdagmiddag zo'n 150 betogers. Voor de deur van het Russisch Handelsbureau op het Museumplein in Amsterdam kwamen eveneens tientallen demonstranten bijeen. Beide protesten verlopen vreedzaam.

De oppositieleider publiceerde eerder deze week een video met de titel Een paleis voor Poetin, waarin hij beweerde bewijs te hebben dat de president een enorm en met smeergeld gefinancierd landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen "onzin" en "leugens".

95 Honderden aanhoudingen bij protesten in Rusland: 'We zijn niet bang'

Navalny kreeg dertig dagen gevangenisstraf opgelegd

Navalny werd maandag veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt ervan beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

Kira Yarmish, de woordvoerder van Navalny, en enkele andere oppositieleden werden afgelopen week ook al aangehouden en zijn zaterdag niet bij de protesten aanwezig. Russen die de waarschuwingen van de autoriteiten zaterdag negeren en toch gaan demonstreren, kunnen ook worden aangepakt. De politie in Moskou zegt dat zal worden ingegrepen bij illegale protesten.