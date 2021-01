Chinese reddingswerkers kunnen mogelijk pas over ruim twee weken een groep ingesloten mijnwerkers bevrijden, meldt BBC News vrijdag. De mijnwerkers zitten al sinds 10 januari vast doordat de uitgang van de mijn is geblokkeerd als gevolg van een explosie.

In de mijn in de oostelijke provincie Shandong waren 22 personen aan het werk. Na een week werd contact gelegd met twaalf mijnwerkers. Een van hen is vermoedelijk overleden. Het is niet bekend hoe het met de tien anderen gaat.

De liftschacht is op meerdere plekken geblokkeerd door puin dat in totaal zo'n 70 ton weegt. Reddingswerkers zijn op deze plek aan het boren in de hoop dat de schacht weer als uitgang kan dienen. De mijnwerkers zitten ongeveer 600 meter diep in de grond.

De reddingswerkers zijn er eerder wel al in geslaagd om een klein gat te boren. Via dit gat sturen ze voedsel, drinken en medicijnen. Bij de reddingsactie zijn meer dan zeshonderd mensen betrokken.

Het is nog niet duidelijk waardoor het ongeluk met de mijn veroorzaakt is. In China vinden vaker ongelukken plaats in mijnen. Vorige maand overleden 23 mijnwerkers als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging.