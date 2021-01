De Amerikaanse president Joe Biden wil het verdrag met Rusland over de beperking van kernwapens met vijf jaar verlengen. De woordvoerder van Biden zegt dat de regering haast moest maken met de beslissing, omdat het Verdrag voor Vermindering van Strategische Nucleaire Wapens (New START) uit 2010 op 5 februari afloopt.

Moskou en de regering-Trump leken vorig najaar een akkoord te hebben over een verlenging van een jaar, maar er bleek meer tijd nodig om te praten over bevriezing van het huidige nucleaire arsenaal. Het Kremlin liet woensdag weten nog altijd open te staan voor verlenging, nadat Bidens beoogde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezegd daar ook voorstander van te zijn.

Het betreft het laatste grote verdrag tussen de supermachten over wapenbeheersing. Het houdt in dat de Russische en Amerikaanse nucleaire wapenvoorraden worden teruggebracht tot 1.550 operationele kernkoppen elk.

Zonder verlenging wordt gevreesd voor een wapenwedloop en oplopende spanning tussen Moskou en Washington. Het verdrag is duidelijk in het belang van de Amerikaanse veiligheid, zeker gezien de "vijandige" relatie met Rusland, zegt een hooggeplaatste functionaris tegen The Washington Post.

De VS hebben eerder aangestuurd op een nieuw wapenverdrag waar ook China aan mee zou moeten doen. Dat land heeft duidelijk gemaakt daar niets voor te voelen.