De Russische autoriteiten hebben donderdag vijf medewerkers van Kremlin-criticus Aleksei Navalny opgepakt. De aanhangers zijn aangehouden kort nadat de regering waarschuwde om komend weekend niet te gaan demonstreren tegen de arrestatie van de oppositieleider.

De opgepakte medewerkers riepen op om, ondanks de waarschuwing, toch de straat op te gaan.

Op 23 januari worden in zeker 65 Russische steden protestacties verwacht. De regering wil dit voorkomen, naar eigen zeggen vanwege geldende coronamaatregelen.

De Russische openbaar aanklager noemt de demonstratie illegaal. Het kantoor roept op om de toegang te beperken van websites waar wordt opgeroepen tot deelname aan de acties.

Ook wordt ingegrepen als berichten die oproepen tot demonstraties niet door sociale media worden verwijderd. Bedrijven kunnen een boete van 4 miljoen roebel (ruim 44.000 euro) krijgen.

Navalny werd zaterdag opgepakt bij terugkomst in Rusland

Navalny zit nog tot zeker half februari in de gevangenis. Hij werd zaterdag opgepakt toen hij na maanden weer terugkeerde in Rusland.

De oppositieleider was in Duitsland nadat hij werd vergiftigd in augustus vorig jaar. Hij is opgepakt omdat hij volgens justitie niet aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating heeft voldaan door zich niet tweemaandelijks bij de gevangenis te melden.