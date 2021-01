Indonesië stopt met het zoeken naar slachtoffers van de vliegtuigcrash begin januari waarbij 62 mensen om het leven kwamen. De zoektocht naar de tweede zwarte doos van de Boeing 737-500 van Sriwijaya Air gaat wel door.

Het toestel stortte op 9 januari in de Javazee, enkele minuten nadat het was opgestegen in Jakarta. Reddingswerkers hebben sindsdien 324 zakken met lichaamsdelen en 120 vliegtuigonderdelen geborgen, meldt het hoofd van de reddingsdienst.

Meer dan 3.600 hulpverleners en vijftig schepen werden ingezet om te zoeken naar slachtoffers en om puin te ruimen.

Duikers vonden na de crash een van de twee zwarte dozen. Het ging om de flightdatarecorder, met informatie van apparatuur uit het gecrashte vliegtuig. De cockpitvoicerecorder met geluiden uit de cockpit is nog spoorloos.

De ramp met vlucht SJ 182 was de dodelijkste vliegtuigcrash in Indonesië sinds 2018. Toen crashte een Boeing 737 MAX van Lion Air in de Javazee. Alle 189 mensen aan boord kwamen om het leven.