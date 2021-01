In België krijgen beschonken bestuurders voortaan een gele sleutelhanger met de naam van een kind dat is omgekomen bij een verkeersongeluk, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN) donderdag. Deze sleutelhanger van de campagnestunt nonbob is een variatie op de bekende Bob-sleutelhanger.

De Belgische verkeerspolitie zal de sleutelhangers vanaf vrijdag aan dronken bestuurders geven.

Namen als Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina en Timmy hangen in geel foam aan een sleutelring. Het zijn de namen van kinderen die om het leven kwamen bij een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een bestuurder die onder invloed reed.

De opvallende sleutelhangers zijn bedacht door de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen. Het initiatief wordt gesteund door het Belgische verkeersinstituut Vias. Het gaat om een eenmalige actie voor het Weekend zonder alcohol achter het stuur, dat vrijdag begint.

Naast het opleggen van een eventuele boete of rijverbod vertelt de politie de dronken chauffeur bij de uitreiking van de sleutelhanger ook het verhaal van het aangereden kind. "We hopen dat de confronterende 'niet-bobsleutelhangers' langer zullen blijven hangen dan de boete of het rijverbod", zeggen Ouders van Verongelukte Kinderen en Vias.

De bestuurders in kwestie kunnen hun sleutelhanger nadien omruilen voor een online sensibiliseringscursus bij Vias. Tijdens die cursus wordt dieper ingegaan op de gevolgen van alcohol op het rijgedrag.

Volgens het Vias is een op de vijf verkeersongelukken in België te wijten aan beschonken bestuurders.

