Het dodental als gevolg van de aardbeving die Indonesië vorige week trof, is tot 91 gestegen. Bij het natuurgeweld in de provincie West-Sulawesi raakten volgens de autoriteiten zeker 1.100 mensen gewond, 253 van hen verkeren nog in ernstige toestand. Ook worden nog drie mensen vermist.

De aardbeving, met een magnitude van 6.2, veroorzaakte afgelopen vrijdag grote schade aan huizen, hotels, een ziekenhuis en andere gebouwen. Daarna volgden nog tientallen naschokken.

President Joko Widodo bracht eerder deze week een bezoek aan de zwaar getroffen hoofdstad van het gebied, Mamuju. Hij beloofde daar dat ingestorte gebouwen weer hersteld zullen worden.

Sinds het begin van het jaar zijn in Indonesië al 166 doden gevallen door natuurgeweld, zegt een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst. Dat gebeurde bij onder meer overstromingen, aardverschuivingen en stormen.