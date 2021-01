President Joe Biden heeft zich woensdagavond tijdens zijn inauguratiespeech hoopvol uitgesproken over een "nieuw begin" voor de Verenigde Staten. Er zijn volgens hem echter ook nog veel uitdagingen, die enkel te overwinnen zijn met meer eenheid en gelijkheid in het land.

"Dit is de dag van Amerika", aldus Biden in de eerste woorden van zijn speech. "Dit is de dag van democratie. De dag van hoop, vernieuwing en vastberadenheid."

Al vroeg in zijn toespraak haalt de 46e president van de Verenigde Staten het geweld in het Capitool door Donald Trump-aanhangers aan. "Op deze heilige grond schudde een paar dagen geleden geweld het land op z'n grondvesten. Maar nu komen we samen als één land. We kijken vooruit en richten ons op het land dat we kunnen en moeten zijn."

Volgens de president hebben de Verenigde Staten de afgelopen maanden een "pijnlijke les" geleerd: leugens worden volgens hem gebruikt voor "macht en winst." "Het is onze taak en verantwoordelijkheid als burgers en leiders om de grondwet en waarheid te verdedigen en deze leugens te verslaan", aldus Biden.

Biden ziet eenheid en gelijkheid als oplossing

Om het land verder te helpen, moet er volgens Biden nog veel gebeuren. Het coronavirus is nog niet verslagen en de vooruitzichten voor deze winter zijn nog grimmiger dan in de eerste maanden van de pandemie. De Amerikaanse economie lijdt daar ook ernstig onder. Daarnaast zijn er de klimaatproblemen, de problemen rond racisme en de hernieuwde impuls voor politiek extremisme.

Biden ziet eenheid en gelijkheid als oplossing voor veel van deze problemen."Gelijkheid klinkt ver, omdat er diepe kloven zijn", aldus Biden. "Die zijn niet nieuw: onze geschiedenis is een constante strijd tussen het Amerikaanse ideaal en de harde realiteit van racisme en angst, die ons uit elkaar drijven. Maar laten we vandaag opnieuw beginnen", stelt hij voor.

Biden gaf tijdens zijn speech ook aandacht aan de internationale relaties, die volgens hem door Trump op de proef zijn gesteld. "We zullen onze bonden vernieuwen en ons weer op de rest van de wereld richten", belooft Biden.

"We zullen niet alleen leiden vanwege macht, maar omdat we een voorbeeld zijn. We zullen een betrouwbare partner zijn voor vrede en vooruitgang."