Bij een explosie in een gebouw in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn woensdag twee doden en acht gewonden gevallen, zo melden de autoriteiten. Volgens de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez Almeida, is de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek.

De ontploffing vond rond 15.00 uur plaats. Op beelden is te zien hoe bovenverdiepingen van het gebouw compleet zijn verwoest.

Het is niet bekend hoeveel mensen er in het pand waren. Ook is onbekend wat de toestand van de gewonden is.

Het getroffen gebouw bevindt zich volgens onder meer El País naast een bejaardentehuis. Onder de bewoners en werknemers van het bejaardentehuis zijn geen gewonden of doden gevallen, meldt een woordvoerder aan de krant.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en vragen iedereen afstand te houden.