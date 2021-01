Het proces tegen de Kremlin-criticus Alexei Navalny dat woensdag plaats zou vinden wordt uitgesteld tot 5 februari. Russische autoriteiten klagen hem aan voor het belasteren en beledigen van een oorlogsveteraan.

De Russische corruptiebestrijder en oppositiepoliticus Navalny zit tot die tijd vast omdat hij er door een onderzoekscommissie van wordt beschuldigd dat hij de "de eer en waardigheid van de veteraan in twijfel heeft getrokken".

De veteraan in kwestie zei in een reclamevideo dat hij voor de grondwetswijziging is waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny plaatste die video op Twitter en noemde alle mensen in de video "een schande voor het land" en "verraders zonder geweten".

Navalny werd zondagavond opgepakt toen hij terugkeerde naar Rusland, omdat hij zich volgens de autoriteiten niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating had gehouden. Hij kreeg in omstreden processen jaren geleden celstraf wegens frauduleuze praktijken, maar hij hoefde onder voorwaarden niet 3,5 jaar de cel in. Deze specifieke zaak komt 2 februari voor de rechter.

Navalny werd vorig jaar vergiftigd

De Kremlin-criticus werd in augustus vorig jaar vergiftigd met het zenuwgas novichok. De vergiftiging was volgens Navalny en het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat het werk van de Russische geheime dienst (FSB).

De Russische regering zegt de oproepen van westerse leiders om Navalny vrij te laten niet in overweging te nemen. Het Kremlin vindt dit een binnenlandse aangelegenheid.