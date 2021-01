Een Thaise vrouw moet van de rechter 43,5 jaar de cel in omdat ze audiofragmenten deelde waarin kritiek werd geuit op het Thaise koningshuis, iets dat verboden is in Thailand. De vrouw had de audio gedeeld op haar Facebook en YouTube. Het is de hoogste straf ooit voor majesteitsschennis in Thailand, schrijft persbureau Reuters dinsdag.

De vrouw, Anchan Preelert, die eerder als ambtenaar werkte, plaatste tussen 2014 en 2015 de audiofragmenten. De 65-jarige zei in haar verweer dat ze de audio alleen had gedeeld en die niet had voorzien van commentaar. Ze was zich niet bewust dat ze iets fouts deed.

Preelert kreeg aanvankelijk 87 jaar cel, maar omdat ze erkende de fragmenten te hebben geplaatst werd haar straf gehalveerd. Het ging in totaal om 29 audiofragmenten. Ze kan nog in hoger beroep gaan.

De vrouw werd vervolgd onder de strenge lèse-majesté wet, die het strafbaar maakt om kritiek te uiten op het Thaise koningshuis. Thailand kent wereldwijd de hoogste straffen voor majesteitsschennis en Thai riskeren een gevangenisstraf van vijftien jaar per overtreding.

Naast Preelert worden binnenkort nog eens dertien mensen vervolgd onder de lèse-majesté voor het delen van de podcasts waarin het koningshuis op de hak wordt genomen. De auteur van de podcast werd eerder tot twee jaar cel veroordeeld en is inmiddels weer op vrije voeten, schrijft BBC.

Demonstranten richtten pijlen op koning

De laatste drie jaar werd niemand in Thailand vervolgd voor majesteitsschennis, totdat eind vorig jaar grote antiregeringsprotesten uitbraken. Hierbij kreeg ook het koningshuis ervan langs. Volgens kenners was die kritiek erg bijzonder, vanwege de eerder genoemde hoge straffen. Sinds november zijn meer dan veertig mensen aangeklaagd voor majesteitsschennis.

Analisten stellen dat de hoge straf een signaal is van de autoriteiten naar de demonstranten. De hoge straffen voor majesteitsschennis liggen al langere tijd onder vuur, ook internationaal. Amnesty veroordeelde dinsdag de hoge straf die Preelert kreeg.

De huidige koning Rama X is een stuk minder populair dan zijn vader, die in 2016 overleed. Vooral zijn exorbitante levensstijl en afwezigheid tijdens de coronacrisis valt niet in goede aarde bij de Thai.