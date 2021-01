Drie leden van de extreemrechtse militie Oath Keepers zijn dinsdag door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van samenzwering rond de aanval op het parlementsgebouw in Washington op 6 januari. Voor de eerste keer zijn er mensen aangeklaagd voor het organiseren van de bestorming waarbij vijf doden vielen.

Een van de beklaagden, Thomas Edward Caldwell, uit de staat Virginia, zou een hoge positie hebben binnen de Oath Keepers. Zijn medeleden Jessica Watkins en Donovan Ray Crowl, beiden uit Ohio, zijn ook aangeklaagd. De drie moeten terechtstaan voor samenzwering tot het gewelddadig bestormen van het Capitool, aldus Justitie.

De aanklacht luidt verder onder meer "samenzwering tegen de Verenigde Staten" en "samenzwering om de regering te verhinderen in de uitvoering van haar taken". De federale aanklager zei dinsdag bij de voorgeleiding van Caldwell tegen de rechter dat er "waarschijnlijk" nog aanklachten bij komen naarmate het onderzoek vordert.

Hoewel de aanklager stelt dat het bewijs zwaarwegend is, stelt Caldwell, die arbeidsongeschikt is en daarvoor diende in de Amerikaanse marine, dat elke aanklacht tegen hem een leugen is.

Leden stuurden onderling berichten over aanval

Justitie stelde dinsdag dat het de hand heeft gelegd op berichten die door de beklaagden onderling zouden zijn verstuurd. Die berichten suggereren dat de verdachten de aanval uitvoerig hadden gepland en voorbereid.

"We hebben een goede groep. We hebben zo'n 30 à 40 man. We blijven bij elkaar en houden ons aan het plan", stuurde Watkins naar andere militieleden die bij de bestorming betrokken waren. Een federale rechter in Virginia zei dat Caldwell voorlopig in de cel moet blijven. Volgens de rechter toont zijn gedrag op 6 januari "pure wetteloosheid en minachting" voor de wet.

Watkins en Crowl verschenen dinsdag voor de rechter in hun thuisstaat Ohio. Toen Watkins door de rechter werd gevraagd of ze de aanklachten begreep antwoordde ze instemmend, maar zei ze niet te snappen waarom ze werd aangeklaagd.

Crowl lachte toen hem werd gevraagd of hij zich bewust was van de maximale straf die hem boven het hoofd hangt. Op samenzwering tegen de Verenigde Staten staan celstraffen tot twintig jaar.