De Nederlandse atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn dinsdag in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel wegens drugshandel op het muziekfestival Sziget. Dat is een jaar minder dan de vijf jaar cel die de rechtbank de twee eind juni oplegde.

Het Openbaar Ministerie, dat destijds respectievelijk acht en tien jaar cel had geëist, ging tegen die straf in hoger beroep.

Zowel justitie als de verdachten kunnen niet meer in beroep gaan tegen de straf die dinsdag is opgelegd, wat de straf onherroepelijk maakt. De twee mogen de straf in Nederland uitzitten, bevestigde de advocaat van B., Gergo Simon. "Het huisarrest is opgeheven en ze kunnen met hun familie vrij naar Nederland reizen."

Simon noemde de straf lager dan hij had durven hopen. "Ze hadden wel twintig jaar of levenslang kunnen krijgen. Gelukkig hielden de drie rechters rekening met verzachtende omstandigheden." Hij verwacht dat met aftrek van voorarrest B. en N. uiteindelijk al volgend jaar zullen vrijkomen.

B. en N. werden opgepakt in de zomer van 2019, nadat de politie prijslijsten vond bij bezoekers van het Hongaarse festival Sziget. In de tent en in de auto van de mannen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen, waaronder 2.700 xtc-pillen.

De in beslag genomen partij drugs had een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De drugsvangst was de grootste in de geschiedenis van het festival.