Een sneeuwstorm heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) tot chaos op een Japanse snelweg geleid. Zo'n tweehonderd mensen in zeker 134 voertuigen raakten betrokken bij meerdere ongelukken op de Tohoku Expressway, meldt de Japanse dienst voor brand- en rampenbestrijding.

Zeker één persoon kwam om het leven. Tientallen anderen raakten (licht)gewond, twaalf van hen moesten naar het ziekenhuis. Bergingsoperaties zijn volgens een woordvoerder van de Japanse regering nog steeds gaande. Op meerdere plekken is het verkeer vast komen te staan.

De incidenten vonden plaats in de noordelijke prefectuur Miyagi op het eiland Honshu, op een stuk weg van ongeveer 1 kilometer lang. Vanwege het beperkte zicht door de hevige sneeuwval hadden de autoriteiten een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur opgelegd. Dat was echter niet voldoende om de ongevallen te voorkomen.

In delen van Japan is in de afgelopen weken ongewoon veel sneeuw gevallen. De Tohoku Expressway is met een lengte van 680 kilometer de langste snelweg van Japan.