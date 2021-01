Melania Trump, de echtgenote van president Donald Trump, heeft maandag afscheid genomen van het Amerikaanse volk als first lady. In een toespraak van ruim zes minuten op Twitter noemt ze het "de grootste eer van mijn leven" en stelt ze dat de laatste vier jaar onvergetelijk waren.

In haar video prijst ze de moed van militairen en mensen bij veiligheidsdiensten. Ook bedankt ze de zorgmedewerkers in hun strijd tegen het coronavirus. "Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om een land te vertegenwoordigen waar zoveel aardige en gastvrije mensen wonen", aldus de vijftigjarige Trump.

Ze leek in de video ook nog stil te staan bij de bestorming van het Capitool van 6 januari. Die dag bestormden Trump-aanhangers het parlementsgebouw uit woede over de verkiezingswinst van Joe Biden. Hoewel ze de rellen niet expliciet noemt, benadrukte ze Amerikanen dat "geweld nooit het antwoord is".

Op dit moment is er veel kritiek op Trump omdat ze weigert Jill Biden, de aankomende first lady, een rondleiding te geven in het Witte Huis. Daarmee breekt ze een bijna honderd jaar oude traditie voor vertrekkende first lady's. Vier jaar geleden werd zij wel uitgenodigd door Michelle Obama, de vrouw van Barack Obama.

Trump hield zich als first lady vooral bezig met het welzijn van kinderen. Zo had ze campagnes over verslavingen bij de jeugd en maakte ze zich druk over hun online veiligheid. Ze liet zich een stuk minder vaak publiekelijk zien dan echtgenotes van eerdere presidenten. Trump heeft bij haar vertrek de laagste waardering ooit gekregen voor een first lady, bleek zondag uit een peiling van CNN. Slechts 42 procent van de Amerikanen is positief over haar.

Het van oorsprong Sloveense model trouwde in 2005 met Donald Trump. Een jaar later kreeg ze het Amerikaanse staatsburgerschap. Woensdag maken Melania en Donald Trump plaats voor Joe en Jill Biden in het Witte Huis. Het echtpaar zal niet bij Bidens beëdiging zijn.