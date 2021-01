Na een ondergrondse explosie in een Chinese goudmijn vorige week, zijn tenminste 12 van in totaal 22 ingesloten mijnwerkers nog in leven. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua maandag. Onder de overlevenden zouden vier gewonden zijn.

Reddingswerkers zouden via een speciaal voor eten en drinken geboorde schaft een briefje van de opgesloten mijnwerkers hebben ontvangen. Hun toestand gaat naar eigen zeggen achteruit door een gebrek aan frisse lucht en water dat naar binnen sijpelt.

De mijnwerkers hebben volgens Xinhua opgeroepen vooral door te gaan met de reddingswerkzaamheden, waar ruim driehonderd man bij betrokken zijn. Over het lot van de tien andere mijnwerkers is niets bekend.

De projectmanagers van de mijn in het de provincie Shandong zijn inmiddels gearresteerd. Zij zouden de explosie in de in aanbouw zijnde goudmijn zeker een dag onder de pet gehouden hebben. Ondanks dat de Chinese autoriteiten door middel van wet- en regelgeving veel doen om de veiligheid van mijnen te verbeteren, vallen er ieder jaar nog veel slachtoffers door ongelukken. In 2019 vielen ruim driehonderd doden te betreuren.