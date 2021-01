Rusland zet twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Moskou uit in reactie op de uitwijzing van twee Russische diplomaten door Nederland vorige maand. Het Nederlandse duo moet het land binnen twee weken verlaten. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is ingelicht, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Ambassadeur Joost Reintjes werd maandag ontboden op het ministerie, waar hij te horen kreeg dat Rusland fel protesteert tegen de uitwijzing door Nederland.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) meldde op 10 december dat het een Russisch "spionagenetwerk" had opgerold. Nederland wees de Russische ambassademedewerkers uit, omdat ze volgens de AIVD inlichtingenofficieren waren.

Een van de spionnen hield zich bezig met spionage op het gebied van technologie en wetenschap. Hij bouwde een groot netwerk op van bronnen, die allemaal in de Nederlandse hightechsector werkzaam waren, aldus de inlichtingendienst.

Moskou had al gemeld met een "symmetrische" reactie te komen. Bij uitwijzing van diplomaten is het gebruikelijk dat het getroffen land als tegenmaatregel een gelijk aantal het land uitzet.

Kremlin: 'Een nieuwe ronde van anti-Russische hysterie'

De Russische regering ziet de spionagebeschuldigingen als ongegrond. "Opnieuw hebben de Nederlandse autoriteiten hun toevlucht genomen tot hun favoriete methode om ongegronde en lasterlijke beschuldigingen te uiten", aldus het ministerie.

Het Kremlin spreekt daarbij van "een nieuwe ronde van anti-Russische hysterie georganiseerd door Den Haag met hulp van regeringsgezinde media". Het toont volgens Rusland aan dat Nederland niet goed begrijpt wat de "echte problemen" tussen beide landen zijn. Waar de Russen met dit citaat op doelen is onduidelijk.

De twee diplomaten die Nederland moesten verlaten werkten voor de buitenlandse inlichtingendienst SVR van Rusland en waren geaccrediteerd als diplomaat op de ambassade.

De spionagezaak heeft volgens de AIVD "zeer waarschijnlijk schade toegebracht" aan de organisaties waar de Russische informanten actief waren. De Russen hadden interesse in informatie over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie.