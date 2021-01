Een Russische rechtbank heeft maandag bepaald dat Kremlin-criticus Alexei Navalny de komende dertig dagen in voorlopige hechtenis blijft. Kira Yarmysh, de woordvoerder van Navalny, bevestigt het nieuws op Twitter.

De 44-jarige Navalny kwam zondag vanuit Duitsland terug naar Rusland en werd meteen aangehouden. De aanklagers eisten dat hij in hechtenis blijft, omdat hij de voorwaarden van invrijheidstelling zou hebben geschonden. De Russische oppositieleider heeft eerder celstraffen gekregen in omstreden strafzaken over fraude, maar hoefde onder voorwaarden niet de gevangenis in.

Navalny heeft zijn aanhangers via YouTube opgeroepen "niet bang te zijn" en de "straat op te gaan". Bij de gevangenis van Khimki in de regio Moskou is extra politie op de been. Naar verluidt worden plannen gemaakt om op 23 januari te protesteren.

Nederland riep bij monde van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op tot de vrijlating van Navalny. Blok noemde diens aanhouding eerder "zeer verontrustend". De internationale kritiek op de Russische autoriteiten zwelt ondertussen aan.

Meerdere landen uitten kritiek op arrestatie

Eerder op maandag spraken Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, en de Britse regering al hun zorgen uit over de arrestatie van Navalny. Onder meer de Verenigde Staten en meerdere EU-lidstaten, waaronder Estland, Letland, Litouwen, Frankrijk en Italië, hebben inmiddels kritiek geuit op de aanhouding.

De verontwaardiging van politici in de westerse wereld over de aanhouding van Nalvany is volgens Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, vooral bedoeld om de aandacht van echte problemen in de westerse wereld af te leiden. Lavrov zei dat tijdens zijn jaarlijkse persconferentie, waar hij de diplomatie van zijn land in het afgelopen jaar doorneemt.

Navalny werd in augustus ernstig ziek, nadat hij vergiftigd was met het zenuwgif Novichok. De afgelopen maanden verbleef hij in Duitsland. De uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin keerde afgelopen weekeinde terug naar Rusland, waar hij direct werd opgepakt.