De Russische oppositieleider en Kremlincriticus Alexei Navalny is na zijn aanhouding op het vliegveld in Moskou zondagavond overgebracht naar een nabijgelegen politiebureau. Dat meldt Ivan Zhdanov, een collega van Navalny, op Twitter. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De Russische politie hield de 44-jarige activist zondag aan bij de paspoortcontrole na terugkeer in Rusland, nadat hij vijf maanden in Duitsland was na een vergiftiging met het zenuwgif novichock.

Op zijn arrestatie wordt vanuit het buitenland forse kritiek geuit. De Verenigde Staten hebben bij monde van buitenlandminister Mike Pompeo de actie veroordeeld. "We constateren met grote bezorgdheid dat zijn detentie de laatste is in een reeks pogingen om Navalny en andere oppositieleden en onafhankelijke opiniemakers die kritiek hebben op de Russische autoriteiten het zwijgen op te leggen."

Ook Jake Sullivan, veiligheidsadviseur van aankomend president Joe Biden, heeft gezegd dat Rusland per direct het oppositielid moet vrijlaten.

Italië eist dat Navalny per direct wordt vrijgelaten. "De arrestatie bij zijn aankomst in Rusland is een zeer serieuze kwestie, die ons zorgen baart. (..) We verwachten dat zijn rechten gerespecteerd worden", twitterde minister Luigi Di Maio van Buitenlandse Zaken.

Ook de Europees president Charles Michel en buitenlandchef Josep Borrell uitten eerder al kritiek op de aanhouding, evenals de EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland. Die laatste drie willen dat Europa maatregelen neemt tegen Moskou.

Navalny verwachtte aanhouding

De autoriteiten stellen dat Navalny zich niet heeft gehouden aan een voorwaardelijk gevangenisstraf die was opgelegd vanwege verduistering. Hij dreigt nu alsnog voor jaren in de cel te verdwijnen, aldus zijn advocaat. In 2014 kreeg hij 3,5 jaar voor de verduistering van geld bij ondernemingen.

Volgens Navaly hoopten de Russische autoriteiten door het dreigen met gevangenisstraf hem ervan te weerhouden terug te keren. Hij is een doorn in het oog voor Poetin en andere hooggeplaatste Russen. Via zijn kanalen richt hij zich vaak op invloedrijke personen in en rondom het Kremlin.

Tijdens een reis naar Siberië in augustus vorig jaar werd Navalny vergiftigd. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland om hiervan te herstellen. Navalny en zijn achterban houden de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven in augustus.

Moskou heeft dit altijd ontkend, ook na uitgebreid onderzoek van journalistencollectief Bellingcat en een video van Navalny waarin een oud-lid van veiligheidsdienst FSB toegeeft opdracht te hebben gekregen om hem te vermoorden.