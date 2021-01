De aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi van vrijdag heeft zeker zeventig levens geëist. De autoriteiten vrezen dat het officiële dodental de komende uren verder oploopt. Reddingswerkers zijn zondag tussen de brokstukken van ingestorte gebouwen nog altijd op zoek naar overlevenden.

De meeste doden vielen in Mamuju. Daar stortten onder meer een hotel en een winkelcentrum in. Meerdere slachtoffers zijn onder het puin van een ziekenhuis vandaan gehaald. Daarnaast vonden reddingswerkers tussen de restanten van een huis de lichamen van vijf leden van een familie van acht, meldt The Jakarta Post.

In de nabijgelegen regio Majene kwamen zeker negen mensen om het leven. Door de beving met een magnitude van 6.2 raakten ruim 800 personen gewond en raakten naar schatting een kleine 28.000 mensen dakloos.

"De stroomvoorziening in delen van de regentschappen Majene en Mamuju zijn hersteld. En voertuigen kunnen inmiddels weer over de hoofdweg tussen de twee regentschappen rijden, doordat lokaal militair personeel de weg met zwaar materieel heeft vrijgemaakt", zei een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst zondag.

Veel inwoners durven vanwege de naschokken niet terug naar hun huis. Ook omdat die nog voor een tsunami kunnen zorgen. "Het is beter om te schuilen voordat er iets ergers gebeurt", zegt Abdul Wahab uit Mamuju. Met zijn vrouw en zijn vier kinderen, onder wie een baby, slaapt hij nu in een tent. "We hopen dat de regering snel hulpmiddelen kan sturen, zoals eten, medicijnen en melk voor de kinderen", zegt hij.

Hoeveel mensen door de hulpdiensten zijn gered, is niet bekend. Reddingswerkers haalden eerder al twee jonge zusjes onder de brokstukken vandaan. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.