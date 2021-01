De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zondagmiddag geland en opgepakt in Moskou, schrijft persbureau Reuters op basis van zijn advocaat. Hij keerde terug naar zijn thuisland nadat hij de afgelopen maanden herstelde in Duitsland van een vergiftiging met het zenuwgif novichok.

Het vliegtuig van de 44-jarige Kremlincriticus zette op het laatste moment een landing in naar een ander vliegveld. In plaats van het in Moskou gelegen Vnoekovo Airport, waar vele aanhangers Navalny aan het opwachten waren, kwam de oppositieleider aan op een ander vliegveld in de stad: Sheremetjevo Airport. Daar landde het vliegtuig rond 20.15 uur (18.15 uur Nederlandse tijd).

Russische autoriteiten hadden een grote politiemacht op de been gebracht op Vnoekovo Airport. Beelden op sociale media tonen hoe wegen van en naar het vliegveld werden gecontroleerd. Meerdere bondgenoten van Navalny zijn opgepakt, schrijft Reuters.

Navalny verwachtte al dat hij werd opgepakt. De autoriteiten stellen dat hij zich niet heeft gehouden aan een voorwaardelijk gevangenisstraf die was opgelegd vanwege verduistering. Hij dreigt nu alsnog voor jaren in de cel te verdwijnen, aldus zijn advocaat. In 2014 kreeg hij 3,5 jaar voor de verduistering van geld bij ondernemingen.

Er heerste een grimmige sfeer op de luchthaven van Moskou (Foto: ANP)

Tijdens een reis naar Siberië in augustus vorig jaar werd Navalny vergiftigd. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland, waar hij ook herstelt van de vergiftiging.

Navalny en zijn achterban houden de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven. Moskou heeft dit altijd ontkend, ook na uitgebreid onderzoek van journalistencollectief Bellingcat en een video van Navalny waarin een oud FSB-lid toegeeft opdracht te hebben gekregen om hem te vermoorden.

Navalny verzuimde meldplicht door herstel in Duitsland

De Russische gevangenisdienst FSIN bevestigde vorige week dat Navalny op de opsporingslijst staat omdat hij zich niet regelmatig meldde bij de autoriteiten. Dit kon hij echter niet, omdat hij herstelde in Duitsland. Navalny houdt vol dat zijn veroordeling onterecht en politiek gemotiveerd is.

Eind vorig jaar kwam er een nieuwe strafzaak bij. Een onderzoekscomité van de overheid stelt dat hij miljoenen euro's zou hebben verduisterd en hebben gebruikt voor persoonlijke doeleinden zoals vakanties in het buitenland.

Volgens Navaly hoopten de Russische autoriteiten door het dreigen met gevangenisstraf hem ervan te weerhouden terug te keren. Hij is een doorn in het oog voor Poetin en andere hooggeplaatste Russen. Via zijn kanalen richt hij zich vaak op invloedrijke personen in en rondom het Kremlin.