Een Nederlandse militair van de landmacht is zaterdag op kamp Marmal in het noorden van Afghanistan gewond geraakt aan zijn arm tijdens een schietoefening. Zijn toestand is stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, meldt Defensie.

De militair werd na het incident overgebracht naar een veldhospitaal waar hij werd geopereerd door Nederlandse medici. Hij zal worden teruggevlogen naar Nederland voor verdere zorg.

Defensie schrijft dat de landmachtmilitair onderdeel uitmaakt van de NAVO-missie Resolute Support. Voor die missie zijn zo'n 150 Nederlandse militairen in Mazar-i-Sharif, een stad in het noorden van Afghanistan bij de grens met Oezbekistan. Ze trainen en adviseren daar de Afghaanse veiligheidsdiensten en begeleiden hen bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering

De familie van de militair is geïnformeerd. De marechaussee op het kamp doet onderzoek naar het incident.