De aankomende Amerikaanse president Joe Biden gaat woensdag na zijn inauguratie binnen enkele uren al veranderingen doorvoeren op het gebied van immigratie en klimaat, waaronder het opnieuw ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs. Hiermee draait hij direct een reeks controversiële besluiten van zijn voorganger Donald Trump terug, bleek zaterdag uit een memo van aankomend stafchef Ron Klain in handen van The New York Times.

Biden heeft een lijst opgesteld van presidentiële decreten die hij tijdens zijn eerste tien dagen wil uitvaardigen. Zo wil hij een einde maken aan reisbeperkingen voor mensen uit overwegend islamitische landen en langer uitstel van terugbetaling van studentenleningen.

De aankomende president wil ook de immigratiewet drastisch veranderen. Ruim elf miljoen mensen die momenteel illegaal in de VS verblijven, krijgen dan een verblijfsvergunning. Bovendien moeten kinderen van immigranten die van hun ouders zijn gescheiden bij de grens met Mexico worden herenigd.

Ook wil hij per decreet strengere maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken. Het dragen van mondkapjes in federale gebouwen en het openbaar vervoer tussen staten wordt verplicht. Biden wil dat scholen en bedrijven zo snel mogelijk weer open kunnen.

Eerder deze week kondigde Biden al een coronasteunpakket van ruim 1,9 biljoen dollar (1.560 miljard euro) aan. Hij is van plan in zijn eerste 100 dagen ruim 100 miljoen Amerikanen (bijna een derde van de bevolking) te vaccineren.

Het is normaal voor presidenten om direct aan het begin van een termijn per decreet verkiezingsbeloftes in te lossen. Ze kunnen per decreet invullen hoe overheidsinstanties het beleid in de praktijk moeten uitvoeren. Een decreet is geen wet en hoeft dus niet eerst langs het Congres. Dit geeft presidenten veel macht.

Vlak nadat Trump in 2017 president werd, besloot hij Obamacare terug te draaien en de opdracht tot de bouw van een muur langs de grens met Mexico te geven.

Inauguratie zonder publiek vanwege veiligheid

De inauguratie van Biden op woensdag zal anders zijn dan andere inauguraties. Zo is er uit veiligheidsoverwegingen geen publiek bij. Normaal gesproken komen er honderdduizenden belangstellenden naar de National Mall om een glimp op te vangen van de nieuwe president.

Vanwege de bestorming van het Capitool op 6 januari wordt gevreesd voor nieuwe ongeregeldheden. De autoriteiten hebben in het centrum van Washington een veiligheidszone ingesteld en meer dan twintigduizend reservisten van de Nationale Garde opgeroepen.