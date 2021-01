De zittende president van Oeganda, Yoweri Museveni, heeft de verkiezingen gewonnen, zeggen verkiezingsfunctionarissen zaterdag. Oppositieleider Bobi Wine verwerpt de uitslag en spreekt van grootschalige fraude.

Dictator Museveni (76) is al 35 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Hij zou 58,6 procent van de stemmen gekregen hebben; 34,8 procent van de stemmen ging naar Wine.

Volgens Wine, die eigenlijk Robert Kyagulanyi Ssentamu heet, is de fraude te zien in video's. Deze kan hij echter niet delen, doordat de overheid een dag voor de verkiezingen besloot het internet in het land plat te leggen.

Vrijdagmiddag viel het leger het huis van Wine binnen, liet de presidentskandidaat zelf weten via Twitter. Doordat journalisten ter plaatse kwamen, zou de situatie in en rond Wine's huis uiteindelijk niet geëscaleerd zijn. Wine zegt zaterdag in telefonische interviews dat hij de facto onder huisarrest staat: niemand mag zijn huis binnenkomen of verlaten.

De Verenigde Staten, de EU en de VN hebben al hun zorgen uitgesproken over de stembusgang. De Afrikaanse Unie is de enige internationale organisatie die waarnemers heeft gestuurd.

De aanloop naar de verkiezingen is gewelddadig verlopen. Nadat Wine tijdens zijn campagne werd opgepakt, ontstonden massale protesten. Om deze protesten op te breken, werden rubberkogels, waterkanonnen en traangas gebruikt, maar er werd ook met scherp geschoten. Meer dan vijftig mensen kwamen om.