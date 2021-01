In de Verenigde Staten is de laatste federale doodstraf onder de regering van Donald Trump uitgevoerd. Dustin Higgs (48) kreeg de fatale injectie in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zijn betrokkenheid bij de dood van drie jonge vrouwen in 1996.

De uitvoering van federale doodstraffen lag zeventien jaar lang stil, tot de regering-Trump vorig jaar besloot te hervatten.

De federale executie van Higgs is de dertiende en laatste die gepland stond. Hiermee heeft Trump het afgelopen jaar drie keer meer federale doodstraffen laten uitvoeren dan alle presidenten in de afgelopen zestig jaar bij elkaar opgeteld.

De meeste doodstraffen in de VS worden voltrokken door de autoriteiten van de verschillende staten. Er zijn nog 28 staten die de doodstraf hanteren. President elect Joe Biden heeft laten weten dat hij geen voorstander is van de doodstraf.

Higgs was niet degene die schoot

De verdediging van de man probeerde tot op het laatste moment de uitvoering van de doodstraf tegen te houden, omdat Higgs niet degene was die de fatale schoten heeft gelost. De man zat de bewuste avond samen met twee vrienden en de drie slachtoffers in zijn appartement. De vrouwen, Tamika Black (19), Tanji Jackson (21) en Mishann Chinn (23), vertrokken op enig moment na een mislukte flirtpoging.

Higgs reed ze achterna met zijn auto, waarin ook zijn twee vrienden zaten. In plaats van dat ze de vrouwen een lift naar huis gaven, werden de slachtoffers naar een nationaal park gereden. Hier schoot een vriend van Higgs, Willis Haynes, de vrouwen dood.

Haynes kreeg opmerkelijk genoeg niet de doodstraf, maar een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Volgens de rechtbank die Higgs veroordeelde zette hij zijn vriend onder druk, maar Haynes heeft dit ontkend.