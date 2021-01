De Duitse christendemocraten hebben Armin Laschet gekozen als opvolger van Angela Merkel als partijleider van het CDU. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een online gehouden partijcongres.

Merkel houdt er dit jaar na ruim zestien jaar mee op als bondskanselier.

Merkels CDU is samen met de CSU al jaren veruit de grootste partij van het land. De verwachting is dan ook dat bij de parlementsverkiezingen, die in september worden gehouden, haar opvolger het hoofd van de Duitse regering wordt.

De strijd ging zaterdag tussen Laschet (de premier van Noordrijn-Westfalen), jurist Friedrich Merz en buitenlandexpert van het CDU Norbert Röttgen. Zij presenteerden zich vanuit een studio in Berlijn. De 1.001 afgevaardigden van de partij mochten vervolgens digitaal stemmen op hun favoriete kandidaat.

Laschet (59) is volgens waarnemers niet van plan om het CDU drastisch te hervormen. Hij wil het CDU een volkspartij van het politieke midden houden. De liberale premier van de Duitse deelstaat is al sinds 1979 lid van de christendemocraten en gold voor het partijleiderschap al als favoriet. Eerder zetelde Laschet in Europees Parlement.

Merz was het conservatiefst

Lange tijd gingen er geruchten dat Merkel hem zag als haar ideale opvolger. Dit jaar kwam er echter scheurtjes in hun relatie omdat Laschet - tegen Merkels wens in - pleitte voor een versoepeling van de coronamaatregelen. Hier kwam hij later weer op terug.

Laschet nam het op tegen Merz, die van alle kandidaten de meest conservatieve was, en Röttgen. Van laatstgenoemde werd lange tijd gedacht dat hij geen kans zou maken, maar dankzij een intensieve digitale campagne, waarin hij zich richtte op vrouwen en jonge kiezers, heeft hij toch de partij weten te overtuigen.