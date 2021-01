Amerikaanse aanklagers hebben hun bewering ingetrokken dat bestormers van het Capitool van plan waren om politici te doden of te ontvoeren. Dat meldt CNN zaterdag op basis van rechtbankdocumenten.

Aanklagers die zich bezighouden met de vervolging van Jacob Chansley, een aanhanger van de Q'Anon-beweging die tijdens de dodelijke ongeregeldheden in Washington een dierenvel droeg en hoorns, betoogden vrijdag dat relschoppers politici wilden doden.

Chansley maakte deel uit van de groep die vorige week woensdag het Capitool binnendrong toen daar de uitslag werd goedgekeurd van de presidentsverkiezingen. Justitie meldt in rechtbankdocumenten dat hij daar een briefje achterliet voor vicepresident Mike Pence met de tekst: "Het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan."

Tijdens het onderzoek van de autoriteiten zou ook bewijs naar boven zijn gekomen dat relschoppers "van plan waren gekozen functionarissen gevangen te nemen en te vermoorden". Dat zou onder meer blijken uit de "woorden en daden" van Chansley, die door justitie werd omschreven als een drugsgebruiker die vermoedelijk psychische problemen heeft en vluchtgevaarlijk is.

Een openbare aanklager in de Amerikaanse staat Arizona heeft nu aan de rechter gevraagd deze bewering uit de rechtbankpapieren te schrappen om te voorkomen dat de rechtbank wordt misleid. Enkele uren eerder gaf Michael Sherwin, de officier van justitie in Washington, al aan geen direct bewijs te hebben dat aanhangers van Trump politici wilden gevangennemen of doden tijdens de bestorming.