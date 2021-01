De Amerikaanse ministeries van Defensie en Justitie gaan onderzoeken hoe overheidsinstanties reageerden op de bestorming van het Capitool. Er wordt onder meer gekeken in hoeverre de geheime dienst FBI voorbereid was op de rellen. Daarnaast onderzoekt de FBI op zijn beurt 37 mensen voor hun rol bij de dood van de politieman die vorige week omkwam bij de bestorming, meldt de New York Times.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz onderzoekt welke informatie het departement van Justitie had en of die is gedeeld met de Capitool-politie en geheime diensten. Zijn collega bij het defensieministerie doet min of meer hetzelfde voor het leger. Ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid maakt een evaluatie.

Er is al veel kritiek geweest op de late reactie van de diensten en het vermeende gebrek aan voorbereiding. De FBI bleek na een eerdere ontkenning wel degelijk signalen te hebben gehad dat aanhangers van vertrekkend president Donald Trump van plan waren naar Washington te komen en bereid waren daar geweld te plegen.

De bestorming ontaardde uiteindelijk in geweld, waarbij vijf doden vielen. Een agent werd geslagen met een brandblusser terwijl een gewelddadige meute het parlement onveilig maakte. De agent overleed in een ziekenhuis. Veertien van zijn collega's raakten gewond.

Het duurde uren voordat de opstand de kop in was gedrukt. Tegen Trump loopt een afzettingsprocedure omdat hij aanhangers heeft opgehitst tot een aanval op het Capitool, waar zowel het parlement als de senaat zetelt.