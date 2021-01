De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vrijdag alweer ontslagen uit het ziekenhuis in Monte Carlo (Monaco) waar hij begin deze week werd opgenomen met hartproblemen. Dat zegt zijn woordvoerder tegen het Franse persbureau AFP.

De steenrijke politicus (84) liet donderdag al weten dat het goed gaat met zijn gezondheid. Hij zou een aantal "routinetesten" hebben ondergaan.

Berlusconi werd op advies van zijn Italiaanse arts opgenomen in een ziekenhuis in Monaco. De politicus van Forza Italia woont tijdelijk in Zuid-Frankrijk en het leek zijn dokter in Milaan beter dat hij niet terug naar Italië zou komen. Een in 2016 vervangen hartklep zorgt bij hem voor hartritmestoornissen, gaf lijfarts Alberto Zangrillo aan.

Berlusconi lag in september elf dagen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Vier jaar geleden onderging hij een openhartoperatie. Sindsdien is zijn gezondheid erg broos.

De ondernemer, die als mediamagnaat miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier namens zijn centrumrechtse partij Forza Italia.